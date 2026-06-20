Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканиадата по лека атлетика

Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканското първенство по лека атлетика във Волос (Гърция).

Националът взе бронз в скока на височина, след като записа 2.12 метра от втория опит. Преди това той скочи 2.08 от първия път, след което направи три фаула на 2.16.

Другият българин в дисциплината Кристиян Цанев е шести с 1.88 метра.

В бягането на 800 метра при жените Росина Николова постигна личен рекорд от 2:07.68 минути и се нареди девета, а Мина Младенова е 15-а с 2:12.58.

Българките Виктория Ангелова и Галина Николова записаха лични рекорди на троен скок. 17-годишната Ангелова е шеста с 13.53 метра (-0.5), а Николова седма с 13.42 (+1.6). Победителка стана Спиридула Кариди (Гърция) с 14.09 метра.

На 400 метра Андреа Савова финишира десета с 54.70 секунди, а Дева-Мария Драгиева е 13-а с 55.78.

Тодор Тодоров се нареди на 11-о място с 53.03 секунди на 400 метра с препятствия, а 12-и е Радин Вълчев с 53.28.

Куриозна ситуация се получи с Тодоров, който в официалното класиране е 10-и с личен рекорд от 51.89, но всъщност това е грешка на организаторите, защото той финишира шести, а не пети в своята серия.

Тодор Тодоров трябваше да стартира и на 400 метра, но се отказа.

С резултат от 59.47 секунди на 400 метра с препятствия Кристина Борукова зае девето място и подобри най-добрия си резултат за сезона.

Валентин Андреев се класира на осмо място в хвърлянето на чук. Българинът записа личен рекорд за сезона 69.63 метра.

След първите четири дисциплини на десетобоя Крум Захариев води в класирането с 3144 точки. Надпреварата ще завърши в неделя.

Първият състезателен ден на Балканското първенство във Волос завършва около 22:40 часа.