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Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканиадата по лека атлетика

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Спорт
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Националът взе бронз в скока на височина.

Тихомир Иванов
Снимка: БТА
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Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканското първенство по лека атлетика във Волос (Гърция).

Националът взе бронз в скока на височина, след като записа 2.12 метра от втория опит. Преди това той скочи 2.08 от първия път, след което направи три фаула на 2.16.

Другият българин в дисциплината Кристиян Цанев е шести с 1.88 метра.

В бягането на 800 метра при жените Росина Николова постигна личен рекорд от 2:07.68 минути и се нареди девета, а Мина Младенова е 15-а с 2:12.58.

Българките Виктория Ангелова и Галина Николова записаха лични рекорди на троен скок. 17-годишната Ангелова е шеста с 13.53 метра (-0.5), а Николова седма с 13.42 (+1.6). Победителка стана Спиридула Кариди (Гърция) с 14.09 метра.

На 400 метра Андреа Савова финишира десета с 54.70 секунди, а Дева-Мария Драгиева е 13-а с 55.78.

Тодор Тодоров се нареди на 11-о място с 53.03 секунди на 400 метра с препятствия, а 12-и е Радин Вълчев с 53.28.

Куриозна ситуация се получи с Тодоров, който в официалното класиране е 10-и с личен рекорд от 51.89, но всъщност това е грешка на организаторите, защото той финишира шести, а не пети в своята серия.

Тодор Тодоров трябваше да стартира и на 400 метра, но се отказа.

С резултат от 59.47 секунди на 400 метра с препятствия Кристина Борукова зае девето място и подобри най-добрия си резултат за сезона.

Валентин Андреев се класира на осмо място в хвърлянето на чук. Българинът записа личен рекорд за сезона 69.63 метра.

След първите четири дисциплини на десетобоя Крум Захариев води в класирането с 3144 точки. Надпреварата ще завърши в неделя.

Първият състезателен ден на Балканското първенство във Волос завършва около 22:40 часа.

#Балканско първенство по лека атлетика #Тихомир Иванов

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