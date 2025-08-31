БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тунчев: Допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Паузата за националните отбори идва в перфектното време за играчите на Арда, категоричен е техният старши треньор.

Александър Тунчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът Александър Тунчев отличи желанието за игра на футболистите на Арда, но заяви, че грешките в отбрана са лишили отбора от победата срещу Берое. Мачът от седмия кръг на българската футболна Първа лига завърши наравно 2:2.

"Харесаха ми желанието и борбата на отбора. Имахме ситуации, но допуснахме лесни голове и това ни лиши от трите точки", каза Тунчев.

Тимът от Кърджали ще получи две седмици почивка в началото на септември за мачовете на националните отбори, а това ще бъде добре дошло за треньора и футболистите му. Те изиграха по шест мача в първенството и шест в Европа, последният от които в четвъртък срещу полския Ракув.

"Паузата ще ни даде възможност да си починем, защото малко или много умора имаше. Теренът също не беше в най-доброто състояние. В много важен момент е почивката, за да вземем глътка въздух и да презаредим батериите", добави старши треньорът на Арда.

Свързани статии:

Арда и Берое си вкараха четири гола, но не се победиха
Арда и Берое си вкараха четири гола, но не се победиха
Гостите завършиха срещата с 10 човека на терена.
Чете се за: 02:42 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #Александър Тунчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
2
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
4
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Отиде си Кирил Кадийски
5
Отиде си Кирил Кадийски
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
6
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...

Още от: Български футбол

Лудогорец отново е на върха в Първа лига
Лудогорец отново е на върха в Първа лига
Първа лига: Лудогорец - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Ботев Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Хулио Веласкес: Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек Хулио Веласкес: Играчите се справиха добре в мач, който по никакъв начин не беше лек
Чете се за: 02:52 мин.
Иван Стоянов: Направихме няколко грешки, които ни струваха скъпо Иван Стоянов: Направихме няколко грешки, които ни струваха скъпо
Чете се за: 01:32 мин.
Левски излезе временно на върха в Първа лига Левски излезе временно на върха в Първа лига
Чете се за: 03:52 мин.
Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - ЦСКА 1948 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ