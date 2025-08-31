Арда и Берое си вкараха четири гола, но не се победиха

Отборите на Арда и Берое не излъчиха победител и завършиха наравно 2:2 в поредна среща от седмия кръг на Първа лига. Всички попадения на стадиона в Кърджали паднаха преди почивката , когато за домакините на два пъти се разписа Георги Николов, а за „заралии“ точни бяха Тахеро и Нене.

Гостите завършиха срещата в намален състав, след като Викторио Вълков напусна терена с втори жълт картон в 57-ата минута. Въпреки това обаче Берое си заслужи точката.

И двата отбора са в средата на класирането, като имат на сметката си по 6 точки. В следващия кръг Арда гостува във Варна на Спартак, а Берое приема Ботев Враца.

Арда и Берое изиграха изключително първо полувреме и отбелязаха цели четири гола. Гостите можеха да открият резултата още в 11-ата минута, когато отбраната на Арда загуби топката пред вратата. Тя попадна в Алберто Салидо, но той уцели десния страничен стълб на Анатолий Господинов.

Вратарят на Арда бе преодолян за първи път в 30-ата минута. Карлос Алгара стреля от около 25 метра от статично положение и удари напречната греда, а Тахеро бе точен на добавка с глава за 1:0. Кърджалии отговориха моментално и Георги Николов вкара на опразнената се разписа със силен шут след разбъркване в наказателното поле на гостите.

Берое поведе отново в 43-та минута, когато Салидо добави асистенция към попадението си. Той изведе Нене зад гърба на отбраната на и той преодоля Господинов с втория гол, но отговорът на Арда отново бе светкавичен. Във втората минута на добавеното време Андре Шиняшики проби отдясно и качи топката на главата на Николов, който се разписа с лекота на далечна греда за 2:2.

Берое остана с човек по-малко в 57-та минута, когато Викторио Вълков удар с глава Николов и бе изгонен от игра с втори жълт картон. Кърджалии опитаха да натиснат и стигнаха удариха греда чрез Патрик Луан, но не успяха да преодолеят за трети път Артур Мота.