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Тя идва внезапно

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Спорт
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От скромните терени на испанския футбол до мечтаната промоция с Тенерифе - историята на Хесус де Мигел, чийто живот бе прекъснат трагично след сблъсък на терена

Тя идва внезапно
Снимка: БТА
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На 12 април тази година Хесус де Мигел се извиси във въздуха, за да насочи топката с глава неспасяемо към вратата на Мерида. Гол за неговия Тенерифе, с което тимът спечели една точка и продължи да мечтае за промоция от третото ниво на испанския футбол в Ла Лига 2.

Това беше 11-ият гол на нападателя за сезона. Което си беше доста похвално, имайки предвид, че стрелецът „носеше“ със себе си доста дълго време контузия в хълбока, която го тормозеше и съвсем логично му пречеше да играе на максимални обороти. В крайна сметка Тенерифе успя да си осигури място в горната дивизия. Това щеше да се окаже последният гол в кариерата на Мигел. И в живота му.

Хесус де Мигел, известен с прякора си Деми, почина във вторник рано сутринта. Така и не се изправи повече след зловещия сблъсък с вратаря на Андора Хесус Овоно. Нападателят беше на 30 години, женен, с малка дъщеричка, родена през 2025. Промоцията с Тенерифе и успехът в живота може и да не идват веднага. Смъртта обаче идва внезапно. Шокиращ край на един житейски път, започнал на 21 септември 1996 в Мадрид. Мигел расте на юг от испанската столица в градчето Фуенлабрада, като редовно използва метрото, за да гледа на живо мачовете на Реал Мадрид. Като всяко момче със симпатии към играта мечтае един ден и той да печели трофеи. Хесус започва да се занимава с футбол именно в академията на родното си място, преди да се присъедини към школата на намиращия днес също в Ла Лига 2 Леганес.

Когато е на 19, нападателят играе за втория отбор на същия този Леганес - тогава едва в петото ниво на испанската футболна пирамида. Което по никакъв начин не означава, че това затваря вратите към елитния спорт – Ян Диоманде, една от новите звезди на любимия на Мигел Реал Мадрид пристигна в Кралския клуб това лято след Световното първенство за сумата от 140 милиона евро, което звучи невероятно, отчитайки, че и той е играл за дубъла на Леганес през 2024/2025.

Развитието на Мигел е доста все пак е доста по-скромно. Със зъби и нокти той се бори за повече игрови минути в изключително конкурентна среда на испанския полупрофесионален футбол. През 2017/2018 Хесус бележи 9 гола за Интернасионал де Мадрид в четвърта дивизия. В последния кръг от онзи сезон той играе срещу втория отбор на Тенерифе на техния стадион „Елиодоро Родригес Лопес“. Интер де Мадрид в крайна сметка успява да се изкачи в третото ниво. За героя на тази история следват периоди в родния Фуенлабрада, Унион Адарве и Навалкарнеро, където успява да попадне в заглавията на испанските медии, но не заради головете си. Жесток сблъсък със съотборника му Дани дел Морал праща и двамата в несвяст, като мачът срещу предишния му отбор Интер де Мадрид е спрян за повече от половин час. Срещата ще се запомни и с друго – Навалкарнеро вече е извършил всичките си смени, когато става сблъсъкут между съотборницте Мигел и Морал.

Отборът на Интер де Мадрид прави изключителен жест и демонстрира феърплей, като решава да не се възползва от численото си предимство и също доиграва срещата с 9 души, като двубоят приключва при равенство – 1:1. Мигел едва ли подозира, че в следващия случай, в който е замесен в подобен инцидент на игрището, няма да има значение дали другият тим ще постъпи джентълменски или не.

За него следва престой в Унионистас де Саламанка – единственият професионален тим в Испания, в който привържениците са замесени във взимането на решения за развитието и финансовите дела на клуба. Футболна демокрация! През 2021/2022 Мигел е избран за играч на сезона след 12-те си гола в 36 мача.

Идва време за трансфер в Кастейон – клуб, който е сочен в Испания за пример по отношение на работата си в скаутското звено. В даден момент от следващите сезони Хесус де Мигел е голмайстор на отбора с 16 попадения. През юли 2025 идва и поканата от Тенерифе. Целта, както стана дума, е спечелването на промоция. Професионалният футбол и по-значимите мачове вече не изглеждат толкова невъзможни. Химерата става реалност. Шест гола през септември миналата година гарантират на Мигел приза „играч на месеца“ в трета дивизия на Испания.

В началото на настоящата кампания контузията не му позволява да е титуляр, появите му на игрището са епизодични. Идва и печалният мач срещу Андора, който на практика води до края на земния път на нападателя. Тъжна история за една трудолюбива фигура, за която бивши и настоящи съотборници се изказаха повече от положително. В събота от Тенерифе ще отдадат почит на Хесус на стадиона си в следобедните часове.

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#Хесус де Мигел #ФК Тенерифе

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