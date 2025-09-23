Валентин Илиев: Ситуацията не е лесна

Валентин Илиев дебютира начело на ЦСКА с равенство срещу Ботев Враца – 1:1. Той похвали играчите си за старанието и изрази надежди, че скоро „червените“ ще се върнат на победния път.

„Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности да си решим мача преди да получим изравнителния гол. Като изключим първите 10-15 минути, след това отборът се успокои и започна да играе по начина, по който си бяхме говорили. Отново получаваме гол от статично положение. Явно ще трябва да се работи още повече в тази насока. При наличието на двама централни нападатели, именно това си бяхме говорили, че искаме да изкарваме топката на фланга и след това да търсим развитие“, коментира Илиев след последния съдийски сигнал.

„Мисля, че Годой се включи по най-добрия начин. От гледна точка на създадени положения и желание на футболистите, аз не мога да имам претенции“, добави бившият защитник.

„Със сигурност ситуацията не е лесна. Аз съм тук, за да бъда максимално полезен на клуба. Готов съм да дам всичко от себе си. Вчера се запознахме с футболистите, но мисля, че дори за краткото време в тях видях позитивна енергия. Всички показаха разбиране и силно желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане изведнъж, но силно се надявам това да е възможно най-скоро, защото всички го искаме.

За мен е чест и удоволствие да съм начело на ЦСКА. В клуба съм и съм готов винаги да помогна и да бъда на 100% на разположение. Такъв е начинът ми на мислене“, каза още Валентин Илиев.