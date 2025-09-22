ЦСКА стигна до точка в гостуването на Ботев Враца в първия мач на Валентин Илиев

Последният мач от 9-ия кръг на Първа лига, между Ботев Враца и ЦСКА, завърши при равенство 1:1. Това бе първият мач на временния наставник на "червените" Валентин Илиев.

През първото полувреме на стадион 'Христо Ботев" във Враца двата отбора си размениха по един точен удар. Фьодор Лапухов улови удар извън наказателното поле на Радослав Цонев. Димитър Евтимов стори същото след шут по земя на Улаус Скаршем.

След почивката столичани откриха резултата. Появилият се на почивката Леандо Годой отправи подаване към Йоанис Питас. Нападателят проби в наказателното поле и направи резултата 1:0.

Наставникът на врачани Христо Янев направи 4 смени, които дадоха резултат. Две от тях комбинираха за изравнителния гол. Капитанът Даниел Генов засече с глава центриране на Хосе Гайехос.

В 6-ата минута от добавеното време гол на Йоанис Питас бе отменен заради засада след намесата на ВАР.

Ботев Враца заема 7-ото място в класирането с актив от 11 точки. ЦСКА се намира на 12-ата позиция в подреждането с 8 пункта.