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Валежи, силен вятър и захаждане през новата седмица

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В петък минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, малко по-ниски на места в Западна и Централна България, а в София – около 8°. През деня ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в Югоизточна България и по Северното Черноморие – все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, а в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 19°–20°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, а на 2000 метра – около 13°.

През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби.

В събота вятърът временно ще отслабне, а по-късно ще се ориентира от изток-югоизток. В неделя в източната половина от страната ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна България – по-слабо.

През нощта срещу понеделник и в понеделник, с обръщане и усилване на вятъра от северозапад, ще нахлува относително по-хладен въздух. Облачността ще е по-често значителна, а от запад на изток ще има валежи от дъжд. Дневните температури ще се понижат и в Източна България.

След временно спиране на валежите във вторник те отново ще се активизират. Има повишена вероятност на места да бъдат значителни. До вечерта вятърът навсякъде ще се ориентира от североизток. В Източна и Централна Северна България ще бъде умерен до силен и с него ще нахлуе още една порция хладен въздух.

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