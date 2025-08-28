БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Вили Саньол обяви групата на Грузия за квалификациите с Турция и България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Грузинците ще бъдат домакини и в двата мача през септември.

Хвича Кварацхелия, Грузия
Снимка: БТА
Селекционерът на Грузия Вили Саньол обяви разширения състав за предстоящите световни квалификации от Група Е срещу съставите на Турция и България. Грузинците са домакини и в двата мача, които ще се проведат на 4-ти и 7-ми септември. Последният отбор в групата е европейският шампион Испания.

Саньол, бивш футболист на Байерн Мюнхен и френски национал, определи група от 24 играчи, на които ще разчита за важните битки. Сред избраниците личат имената на звездата на ПСЖ и клубен шампион на Европа Хвича Кварацхелия, както и нападателя на Лион Жолж Микаутадзе и вратаря на Ливърпул Георги Мамардашвили.

Ето и избраниците на Вили Саньол:

Вратари: Георги Мамардашвили (Ливърпул, Англия), Лука Гугешашвили (ПАОК Солун, Гърция), Давид Кереселидзе (Дила Гори)

Защитници: Гурам Кашия (Слован Братислава, Словакия), Отар Какабадзе (Краковия, Полша), Лука Лочошвили (Нюрнберг, Германия), Иракли Азаров (Шахтьор Донецк, Украйна), Георги Гочолейшвили (Хамбургер ШФ, Германия), Саба Гогиличидзе (Удинезе, Италия), Саба Хвадагиани (Макаби Нетаня, Израел)

Полузащитници: Отар Китейшвили (Щурм Грац, Австрия), Зурико Давиташвили (Сент Етиен, Франция), Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед, САЩ), Георги Цитаишвили (Мец, Франция), Анзор Меквабишвили (Университатя Крайова, Румъния), Георги Кочорашвили (Спортинг Лисабон, Португалия), Владимер Мамучашвили (Торпедо Кутаиси), Ника Гагнидзе (Колос Коваливка, Украйна), Георги Абуашвили (Мец, Франция), Нодар Ломинадзе (Ещорил, Португалия)

Нападатели: Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен, Франция), Жолж Микаутадзе (Лион, Франция), Буду Зивзивадзе (Хайденхайм, Германия), Георги Гулаишвили (ФК Сараево, Босна и Херцеговина).

#Национален отбор по футбол на Грузия #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Вили Саньол

