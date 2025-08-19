БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Спорт
Българинът бе титуляр за „гробарите“.

Янис Карабельов и Партизан громят в Сърбия
Снимка: FK Partizan/X
Слушай новината

Янис Карабельов и Партизан постигнаха убедителен успех в Суперлигата. Българинът и неговите съотборници разгромиха ИММТ Белград с 5:1 мач от петия кръг. Той бе титуляр през цялата среща, но не се отчете с гол или асистенция.

За „гробарите“ точни бяха Демба Сек на два пъти, Йован Милошевич, Андрей Костич и Милан Вукотич.

Партизан и Цървена Звезда са лидери в класирането на сръбския елит с по 12 точки след изиграването на 4 мача. „Гробарите“ стигнаха до титлата за последно през сезон 2016/2017, а от тогава всеки път за подгласник на Звезда.

