Янис Карабельов и Партизан громят в Сърбия

Янис Карабельов и Партизан постигнаха убедителен успех в Суперлигата. Българинът и неговите съотборници разгромиха ИММТ Белград с 5:1 мач от петия кръг. Той бе титуляр през цялата среща, но не се отчете с гол или асистенция.

За „гробарите“ точни бяха Демба Сек на два пъти, Йован Милошевич, Андрей Костич и Милан Вукотич.

Партизан и Цървена Звезда са лидери в класирането на сръбския елит с по 12 точки след изиграването на 4 мача. „Гробарите“ стигнаха до титлата за последно през сезон 2016/2017, а от тогава всеки път за подгласник на Звезда.