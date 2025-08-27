Ясен е съставът на младежкия национален отбор на България за предстоящите евроквалификации

За селекцията на Александър Димитров предстоят мачове с Гибралтар и Азербайджан.
Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за европейското първенство през 2027 година.
На 5 септември България посреща Гибралтар на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 часа. Четири дни по-късно гостува на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.
Състав България U21:
Вратари:
Алекс Божев - Славия Прага
Пламен Андреев - Расинг Сантандер
Александър Андреев - Жирона
Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА
Кубрат Йонашчъ - Септември
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед
Димитър Папазов - Болоня
Симеон Шишков - Лудогорец
Викторио Вълков - Берое
Захари Атанасов - Септември
Полузащитници:
Берк Бейхан - Черно море
Цветослав Маринов - Спартак Варна
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Враца
Никола Илиев - Ботев Пловдив
Нападатели:
Георги Лазаров - Черно море
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия
Николай Златев - Черно море
Петър Андреев - Локомотив Пловдив
Борис Димитров - Монтана