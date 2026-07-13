Започна морската фаза на международното учение „Бриз 2026”

Започна фазата на море на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026”, съобщиха от Военноморските сили.

Действията за днес включват изпълнение на задачи, свързани с противоминно подводно обследване с морски автономни апарати, провеждане на кораби през предварително прочистен от морски мини канал. Военните моряци ще тренират бойни действия срещу подводници и противодействие на асиметрични заплахи на море срещу бързоходни лодки.

Участващите в учението специализирани водолазни групи във Военноморска база – Варна ще тренират действия по обследване на подводната част на кораби за магнитни мини, медицинска евакуация и охрана на кораби в пристанището, допълниха от Военноморските сили.

Снимки: ВМС

По време на морската фаза на учението, корабите на море ще изпълняват задачи съвместно със самолети от морската патрулна авиация на Турция и Франция, както и с вертолет от състава на Военноморските сили на България.