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Жена без медицинско образование лекувала пациенти в Пловдив

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Разследването по случая продължава

икономическата полиция разкри незаконна продажба лекарства сливен

47-годишна жена от Пловдив е била задържана при специализирана акция на полицията и представители на Регионалната здравна инспекция за незаконно упражняване на дейност в сферата на здравеопазването. Жената се е представяла за лекар, въпреки че няма медицинско образование и не фигурира в списъците на Българския лекарски съюз.

Въпреки това в социалните мрежи и в интернет холистичният ѝ център е широко рекламиран, а обвиняемата се е представяла като "квалифициран специалист по Скенар терапия, Физикална терапия и Рефлексотерапия с професионална подготовка по Акупресура, Акупунткура /микро игли/, магнитотерапия, електро пунктура, електро акупунктура, лечение с естествени природни компоненти".

При извършеното претърсване от помещението са иззети документация, печати, голяма парична сума и медикаменти, чийто състав и предназначение предстои да бъдат изяснени и проверени в рамките на разследването, съобщават от разследването. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 2000 евро.

#без диплома #фалшива лекарка #Пловдив

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