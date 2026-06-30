Жертвите след трусовете във Венецуела вече са 1700, хуманитарната ситуация е тежка

Повече от 1700 са вече жертвите на двойното мощно земетресение, което разлюля Венецуела.

Повече от 15 000 души живеят по улиците, защото домовете им са изравнени със земята. Десетки хиляди остават в неизвестност.

Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални.

"Оставени сме да се оправяме сами", недоволстват венецуелците.

Според тях правителството не се справя със ситуацията. Разчистването се забавя заради липса на тежка техника, липсват хигиенни материали и стоки от първа необходимост.