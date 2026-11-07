Зимата настъпва в северните и източните части на Турция

Значително застудяване, снеговалежи и силни ветрове се очакват в Турция днес и утре, съобщи турската телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на прогнозите на Главната дирекция по метеорология.

Валежи ще обхванат днес предимно северните и източните части на страната. В някои райони на Източен Анадол, както и по високите места на Черноморския регион се очакват суграшица и снеговалежи. По крайбрежието на Мраморно, Егейско и Черно море вятърът ще достигне скорост до 60 км/ч, което създава условия за буря.

В неделя дъждовното време ще премине на изток и ще обхване източната половина на Турция. Интензивни дъждове се очакват по централното и източното черноморско крайбрежие, а в по-голямата част от Източен Анадол, във вътрешните райони на Черноморския регион и в източната част на Централен Анадол ще има снеговалежи.

Температурите ще се понижат осезаемо. В окръг Ерзурум нощните стойности ще достигнат минус 4 градуса, а дневните няма да надхвърлят 1 градус. В Анкара през нощта срещу понеделник се очаква температурата да падне до минус 1 градус. Рязък спад на температурите се очаква и на други места в страната.

Турските метеоролози предупреждават за опасност от наводнения вследствие на интензивните валежи в Черноморския регион и Югоизточна Турция, затруднения в транспорта заради снеговалежите в Източен Анадол и силни ветрове и бури в крайбрежните и вътрешните райони. Властите призовават гражданите да бъдат внимателни и да вземат необходимите предпазни мерки.