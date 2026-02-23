„Битка след битка“ – големият победител на наградите БАФТА

Раздадоха годишните награди БАФТА, а големият победител тази година е филмът Битка след битка.Лентата триумфира с най-много отличия и беше обявена за най-добър филм, като спечели и награди в още ключови категории. Церемонията се проведе в Лондон и събра най-големите имена в световното кино.

Наградите БАФТА се смятат за едни от най-престижните в киноиндустрията и често дават ясна представа кои филми ще бъдат сред фаворитите и за „Оскар“. Тази година именно „Битка след битка“ се открои като заглавието, което направи най-силно впечатление както на журито, така и на публиката.