Филм с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ в Берлин

Филмът Нина Роза с българско участие спечели престижната награда „Сребърна мечка“ за сценарий на Берлинале – един от най-големите и влиятелни кинофестивали в света.

Лентата е международна копродукция с участие на България и впечатли журито със силния си сценарий и емоционален разказ. Отличието нарежда „Нина Роза“ сред най-запомнящите се заглавия на фестивала тази година.

Наградата е важно признание и за българското присъствие в световното кино, показвайки, че наши професионалисти участват в проекти, които получават висока международна оценка.

Голямата награда „Златна мечка“ за най-добър филм спечели политическата драма „Жълти писма“ на режисьора Илкер Чатак.