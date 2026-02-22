БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Филм с българско участие „Нина Роза“ със „Сребърна мечка“ в Берлин

Деца
обявиха членовете журито берлинале
Филмът Нина Роза с българско участие спечели престижната награда „Сребърна мечка“ за сценарий на Берлинале – един от най-големите и влиятелни кинофестивали в света.

Лентата е международна копродукция с участие на България и впечатли журито със силния си сценарий и емоционален разказ. Отличието нарежда „Нина Роза“ сред най-запомнящите се заглавия на фестивала тази година.

Наградата е важно признание и за българското присъствие в световното кино, показвайки, че наши професионалисти участват в проекти, които получават висока международна оценка.

Голямата награда „Златна мечка“ за най-добър филм спечели политическата драма „Жълти писма“ на режисьора Илкер Чатак.

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Корморан сам потърси помощ в спешно отделение в Германия
Корморан сам потърси помощ в спешно отделение в Германия
Компания в Тунис поставя филтри за отпадъци в каналите за дъждовна вода Компания в Тунис поставя филтри за отпадъци в каналите за дъждовна вода
Чете се за: 00:35 мин.
Повишен интерес към родния град на Шекспир след филма „Хамнет“ Повишен интерес към родния град на Шекспир след филма „Хамнет“
Чете се за: 00:32 мин.
Европейският съюз въведе нови правила за интернет Европейският съюз въведе нови правила за интернет
Чете се за: 01:00 мин.
Денят на палачинката в Англия Денят на палачинката в Англия
Чете се за: 01:07 мин.
Новините 20.02.2026 г. Новините 20.02.2026 г.
Чете се за: 03:40 мин.

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“ Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
