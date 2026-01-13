БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София

Тихомир Игнатов
У нас
Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване

20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на Околовръстното в София
Тричленен състав на Апелативен съд - София потвърди наложената от СГС постоянна мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 20 000 лв. на обвинения за причиняване на смърт на полицай при катастрофа на Околовръстното шосе в София.

Апелативните съдии споделят изводите на първоинстанцонния съд и отказаха налагане на мярка "задържане под стража" за лицето, поискана от прокуратурата, както и исканото от обвиняемия намаляване размера на паричната гаранция.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

