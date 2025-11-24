7 чуждестранни и 5 български отбора се включват в силния турнир на ВК Левски София преди Коледа

В годината, изпълнена с големи успехи на световно ниво за българския волейбол, Левски София отбелязва малък юбилей за една от знаковите инициативи, свързани с изграждането на по-доброто утре за най-успешния отборен спорт у нас.

За пета поредна година таланти от едни от най-успешните волейболни нации в Европа идват в София за силния международен турнир "А1 Звезди на бъдещето", който вече е със сериозна репутация във волейболния свят като едно от най-предпочитаните състезания за момчета и момичета, поели по своя път към големия спорт.

Турнирът ще се проведе от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват Дяволи Роза (Италия), Ястжембски (Полша), Вулканещи (Молдова) и българските Берое, ЦСКА и Левски.

В турнира при момичетата ще играят Бусто Арсицио (Италия), Берлин (Германия), Ясиеняк Гданск (Полша), Стежица Виежице (Полша) и българските Марица и Левски.

„Когато създавахме турнира, бяхме убедени, че той е с потенциал да остави следа – и в сърцата на всички участници, но и в историята на европейския волейбол, тъй като в зала „Левски София“ играят своите първи международни мачове талантливи момчета и момичета, на които принадлежи бъдещето. Наша отговорност е да се грижим за тях, да им подаваме ръка и осигуряваме условия тяхното и нашето общо бъдеще да е по-хубаво. И ето ни на прага на петото издание на международния турнир за таланти, който се вписа изцяло в ДНК-то на волейболен клуб „Левски“ за развитие на млади волейболисти", коментира заяви Атанас Гаров, основен организатор на международния волейболен турнир.

"Щастие и гордост е да гледаме как младежи и девойки, участвали в „А1 Звезди на бъдещето“ се развиват пред очите ни и създават поводи за национална гордост. Благодарение на този вече утвърден международен турнир българските таланти се изправят срещу таланти от други от най-силните школи в Европа. Създавайки го, целяхме да дадем възможност на прекрасните български деца, мечтаещи чрез волейбола, да играят от най-ранна възраст на най-високо международно ниво. Обратната връзка, която получаваме, е най-силната мотивация да продължаваме да развиваме и турнира успоредно с цялостното развитие на клуба. Безценният опит и натрупаната увереност подсигуряват най-голямата награда за нашите деца – че са сред най-добрите в Европа. А във волейболния свят, във всички страни, които влагат големи усилия за развитието на своите волейболни звезди на бъдещето, говорят с добро за онова ежегодно събитие преди Коледа в България, на което в най-добри условия се поставят основите на големи приятелства и бъдещи големи спортни съперничества. Горди сме, че България, София и волейболен клуб „Левски“ се свързват по света с успешното бъдеще“, заяви Гаров.

Над 700 деца взеха участие в първите четири издания. Досега участваха волейболни клубове от България, Италия, Сърбия, Русия, Полша, Молдова и Румъния, а за първи път има и отбор от Германия.