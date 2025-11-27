БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:52 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Адриен Фурмо поведе след втория ден на Рали Саудитска Арабия

от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Претендентите за световната титла имаха сериозни проблеми в днешния ден, а Николай Грязин е 16-и в общото класиране.

Адриан Фурмо
Снимка: БТА
Адриен Фурмо с Хюндай i20 поведе в класирането след седмата скоростна отсечка на автомобилното рали на Саудитска Арабия, 14-и последен кръг за сезона в световния шампионат.

Французинът, който търси първа победа в кариерата си, се движи с време 1:14:54.3 часа, като има аванс от 5.3 секунди пред Сами Паяри (Финландия) с Тойота Ярис и с 8.9 секунди пред латвиеца Мартинш Сескс с Форд Пума.

Водачът след първия ден на надпреварата - От Тенак (Естония) с Хюндай i20, е четвърти на 15.2 секунди, а световният шампион от миналия сезон Тиери Нювил (Белгия), също с Хюндай i20, заема петото място на 16.3 секунди.

Претендентите за титлата имаха проблеми във втория ден на състезанието. Осемкратният шампион Себастиен Ожие (Франция) с Тойота е едва седми с изоставане от 46.2 секунди. Веднага след него е финландецът Кале Рованпера (Финландия) с Тойота, който спука гума в началото на деня и вече е с пасив от 1:22.5 минути от лидера. Водачът в генералното класиране в настоящата кампания Елфин Евънс (Великобритания), също с Тойота, е девети на 1:26.2 минути.

Състезаващият се за България Николай Грязин с Шкода Фабия е 16-и в общото класиране, на 4:30.0 минути зад Фурмо, както и четвърти в категория WRC2, като изостава на 44.4 секунди от лидера в класа Гас Грийнсмит (Великобритания) с Шкода Фабия.

Рали Саудитска Арабия, което дебютира в календара на Световния шампионат, продължава до събота, като на състезателите им остава да изминат още 10 специални отсечки.

Преди последния старт за сезона Евънс има 272 точки, с 3 повече в борбата за титлата от втория Ожие, а минимални шансове има и Рованпера, който е трети с изоставане от 24 точки зад уелсеца.

