Алберт Попов в топ 10 след силен втори манш в Гургл

Алберт Попов направи много силно каране във втория манш и завърши девети във втория слалом от сезона в австрийския зимен център Гургл.

След като в първия манш беше 21-и, българинът избухна във втория с четвърто време от 52.15 секунди и общо 1:45.43 минута, което го изкачи в топ 10. Това е значително по-добро класиране от първия старт в Леви, когато беше 23-и.

Победата беше голямата изненада на деня. Французинът Пако Раса, който беше 14-и след първото спускане, направи феноменален втори манш и стигна до първата си победа в Световната купа. Втори се класира Арман Маршан от Белгия, а трети остана норвежецът Атле Лий МакГрат.

Клеман Ноел, олимпийски шампион и победител в Гургл от миналата година, този път раздели 12-о място със Симон Рюланд и Хенрик Кристоферсен.

След двата старта от сезона Алберт Попов е 23-и в генералното класиране със 37 точки, а в битката за малкия кристален глобус е 17-и.