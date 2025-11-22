БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алберт Попов в топ 10 след силен втори манш в Гургл

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
Алберт Попов
Снимка: БТА
Слушай новината

Алберт Попов направи много силно каране във втория манш и завърши девети във втория слалом от сезона в австрийския зимен център Гургл.

След като в първия манш беше 21-и, българинът избухна във втория с четвърто време от 52.15 секунди и общо 1:45.43 минута, което го изкачи в топ 10. Това е значително по-добро класиране от първия старт в Леви, когато беше 23-и.

Победата беше голямата изненада на деня. Французинът Пако Раса, който беше 14-и след първото спускане, направи феноменален втори манш и стигна до първата си победа в Световната купа. Втори се класира Арман Маршан от Белгия, а трети остана норвежецът Атле Лий МакГрат.

Клеман Ноел, олимпийски шампион и победител в Гургл от миналата година, този път раздели 12-о място със Симон Рюланд и Хенрик Кристоферсен.

След двата старта от сезона Алберт Попов е 23-и в генералното класиране със 37 точки, а в битката за малкия кристален глобус е 17-и.

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
5
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Спорт

Интервю със спортния журналист Илиян Енев
Интервю със спортния журналист Илиян Енев
Финал на най-силното шахматно състезание за жени в България Финал на най-силното шахматно състезание за жени в България
Чете се за: 00:17 мин.
Станислав Митков е новият европейски шампион по таекуондо при юношите Станислав Митков е новият европейски шампион по таекуондо при юношите
Чете се за: 01:05 мин.
Роджър Федерер ще влезе в Залата на славата на тениса Роджър Федерер ще влезе в Залата на славата на тениса
Чете се за: 00:37 мин.
Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация Христо Стоичков е сред най-великите футболисти в историята в престижна класация
Чете се за: 00:42 мин.
Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка Ашраф Хакими беше избран за най-добър футболист на Африка
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ