Алиреза Арафи беше назначен във Върховния съвет за временно управление на Иран

Алиреза Арафи беше назначен като един от членовете юристи във Върховния съвет за временно управление на Иран, докато Съветът на пазителите избере нов върховен лидер на Ислямската република след смъртта на аятолах Али Хаменей, съобщи Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), цитирана от Ройтерс.

Алиреза Арафи е един от шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите и ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи.