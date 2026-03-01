БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Алиреза Арафи беше назначен във Върховния съвет за временно управление на Иран

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Алиреза Арафи беше назначен като един от членовете юристи във Върховния съвет за временно управление на Иран, докато Съветът на пазителите избере нов върховен лидер на Ислямската република след смъртта на аятолах Али Хаменей, съобщи Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), цитирана от Ройтерс.

Алиреза Арафи е един от шестимата духовници в състава на Съвета на пазителите и ще бъде част от временния Върховен съвет заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан и председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи.

#убийството на аятолах Хаменей #ударите срещу Иран

Водещи новини

1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
9 демонстранти бяха застреляни пред американското консулство в...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ