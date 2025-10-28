Аталанта и Милан не се победиха в Дербито на Ломбардия

Дербито на Ломбардия в деветия кръг на Серия А не излъчи победител. Аталанта и Милан завършиха наравно 1:1 на "Ню Баланс Арена". И двата отбора удължиха сериите си без загуби на 8 и 9 мача във всички турнири съответно, но това реми бе и пето последователно за бергамаските, които продължават да търсят магията от предишни години, под ръководството на Иван Юрич.

Аталанта временно заема шестото място с 13 точки и продължава да е единственият отбор без загуба от началото на сезона, но и с цели 7 равенства. Момчетата на Масимилиано Алегри пък се изкачиха на втората позиция с 18 точки и по-добра голова разлика от Рома, но те имат и мач повече.

Благодарение на доза късмет Милан стигна до мечтано начало в четвъртата минута. Защитата на "Ла Деа" не успя да изчисти добре топката след ъглов удар за съперника и тя стигна до Самуеле Ричи, който не се поколеба и стреля веднага, а неговият шут се отклони от Едерсон и стана неспасяем за Марко Карнесеки. Това бе първият гол за италианския халф с екипа на "росонерите".

Лошите новини за Иван Юрич продължиха и в 19-ата минута той трябваше да извади принудително капитана си Мартен де Роон. На негово място влезе Марко Брешанини.

Аталанта постепенно наложи стила си на игра и в 35-ата минута логичното се случи. Марио Пашалич даде хубав пас на Адемола Лукман, а нигериецът прати неспасяема бомба със своя ляв крак и така възстанови равенството.

Втората част премина през поделено пълномощие, като в нейното начало и нейния край домакините бяха по-добрият отбор, докато в средата "росонерите" можеха да сложат точка на спора. В крайна сметка до нов гол не се стигна и така точките бяха поделени.

В следващия десети кръг на Серия А Аталанта гостува на Удинезе на 1 ноември, а ден по-късно Милан е домакин на Рома.