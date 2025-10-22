Байерн запази без проблем перфектния си актив в Шампионската лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баварците имат еднаква голова разлика с лидера Пари Сен Жермен, а двата отбора излизат един срещу друг в следващия кръг на основната фаза.

Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Слушай новината

Байерн Мюнхен (Германия) продължава да няма спирка в Шампионската лига. Възпитаниците на Венсан Компани записаха нова категорична победа при домакинството си на Клуб Брюж на "Алианц Арена" - 4:0.

Баварците са един от петте отбора с перфектен актив след три изиграни мача от основната фаза, като те имат еднаква голова разлика с лидера Пари Сен Жермен, но едно вкарано попадение по-малко. "Синьо-черните" пък са 20-и с 3 точки.

Белгийската защита издържа само пет минути срещу офанзивната мощ на Байерн, но голмайсторът бе далеч от обичаен. 17-годишният Ленарт Карл вкара първото си попадение с екипа на германския шампион, след като напредна с топката към дъгата на наказателното поле и прати неспасяем удар с левия си крак.

В 14-ата минута дойде реда и на Хари Кейн да запише името си в листата на голмайсторите. Английският нападател запази традицията да се разписва във всеки един мач на баварците този сезон, след като засече ниско подаване на Конрад Лаймер.

20 минути по-късно авансът на германците стана класически. Луис Диас изненада стража на гостите Нордин Якерс с топовен изстрел в средата на вратата, който можеше и да счупи напречния стълб.

През втората част Байерн продължи да настоява за още попадения, но белгийците не позволиха на своя домакин да ги унижи с прекалено голяма разлика. Четвърт час преди края на срещата Диас можеше да удвои головия си актив, но Йорне Спилерс изчисти топката от голлинията.

В 79-ата минута все пак влезлият като резерва Николас Джаксън оформи крайния резултат - 4:0.

За Байерн Мюнхен предстои зрелищно гостуване на европейския шампион Пари Сен Жермен в четвъртия кръг на основната фаза на Турнира на богатите на 4 ноември. Клуб Брюж пък приема Барселона (Испания) ден по-късно.

