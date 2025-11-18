България U19 победи Фарьорските острови и чака шанс за Елитния кръг

Юношеският национален отбор на България до 19 години приключи участието си в квалификациите с категорична победа 3:0 над Фарьорските острови. В другия мач Франция надви Унгария с 2:1 и спечели групата с пълен актив от 9 точки.

България и Унгария завършиха с еднакъв точков актив (по 4 точки) и идентична голова разлика (5:3). При равни показатели УЕФА подрежда по „феърплей“, а унгарците имат по-малко жълти картони. Така тимът ни остава трети и ще чака дали ще влезе сред най-добрите трети от всички групи, за да продължи към Елитния кръг.

„Лъвчетата“ доминираха през целия мач, но истинският пробив дойде след почивката. Резервата Стивън Стоянчов откри резултата в 50-ата минута с красиво воле след перфектно центриране на Калоян Божков. Малко по-късно капитанът Филип Гигов удвои след отлична комбинация с Абдула Кичуков.

В добавеното време защитникът Симеон Цанев оформи крайното 3:0 след хитро разигран корнер и асистенция на Васил Каймаканов.

Фарьорците имаха две опасности в края, включително и удар в гредата, но Пламен Пенев опази вратата суха.

България завършва групата с оптимизъм — победа, силно второ полувреме и шанс да продължи напред като един от най-добрите трети отбори.