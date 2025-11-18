БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България U19 победи Фарьорските острови и чака шанс за Елитния кръг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

България завършва групата с оптимизъм.

България U19 футбол
Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 19 години приключи участието си в квалификациите с категорична победа 3:0 над Фарьорските острови. В другия мач Франция надви Унгария с 2:1 и спечели групата с пълен актив от 9 точки.

България и Унгария завършиха с еднакъв точков актив (по 4 точки) и идентична голова разлика (5:3). При равни показатели УЕФА подрежда по „феърплей“, а унгарците имат по-малко жълти картони. Така тимът ни остава трети и ще чака дали ще влезе сред най-добрите трети от всички групи, за да продължи към Елитния кръг.

„Лъвчетата“ доминираха през целия мач, но истинският пробив дойде след почивката. Резервата Стивън Стоянчов откри резултата в 50-ата минута с красиво воле след перфектно центриране на Калоян Божков. Малко по-късно капитанът Филип Гигов удвои след отлична комбинация с Абдула Кичуков.

В добавеното време защитникът Симеон Цанев оформи крайното 3:0 след хитро разигран корнер и асистенция на Васил Каймаканов.

Фарьорците имаха две опасности в края, включително и удар в гредата, но Пламен Пенев опази вратата суха.

България завършва групата с оптимизъм — победа, силно второ полувреме и шанс да продължи напред като един от най-добрите трети отбори.

#България U19 футбол #България U19

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
2
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
3
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
4
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите
5
НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
6
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
5
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Български футбол

НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите
НА ЖИВО: България - Грузия, ясни са съставите
Лудогорец удължи договорите на двама от лидерите си Лудогорец удължи договорите на двама от лидерите си
Чете се за: 00:47 мин.
ЦСКА U9 прекара цял ден на клубната база в Панчарево ЦСКА U9 прекара цял ден на клубната база в Панчарево
Чете се за: 01:07 мин.
Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига
Чете се за: 01:45 мин.
Националите по футбол до 15 г. стартираха приятелски турнир на УЕФА с победа Националите по футбол до 15 г. стартираха приятелски турнир на УЕФА с победа
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Димитров: Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма Димитър Димитров: Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Чете се за: 04:25 мин.
Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент? Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Важен вот в американския Конгрес: Долната камара гласува да...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ