Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец

Второ ново попълнение за "смърфовете".

Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец
Локомотив Пловдив последва примера на част от отборите в НБЛ. „Черно-белите“ добавиха към състава си втори чужденец, който е и осмото ново попълнение. За „смърфовете“ ще играе Калил Милър, съобщиха тази вечер официално от клуба. Канадецът и Локомотив ще си съдействат от новия сезон.


Крилото идва от Скарбъроу Шутинг Старс, като играе за канадците в рамките на отиващото си лято. Милър приключва със средно по 5.1 точки и 5.2 борби за 25 мача в канадския елит.

Досега 29-годишният играч преминава още през местния Отава Блекджакс, гермаския Швелм и австрийския Гмунден. 203-сантиметровият баскетболист има периоди в колежанските Сенека Колидж и МакМастър Юнивърсити.

