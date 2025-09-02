Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец

Локомотив Пловдив последва примера на част от отборите в НБЛ. „Черно-белите“ добавиха към състава си втори чужденец, който е и осмото ново попълнение. За „смърфовете“ ще играе Калил Милър, съобщиха тази вечер официално от клуба. Канадецът и Локомотив ще си съдействат от новия сезон.

Крилото идва от Скарбъроу Шутинг Старс, като играе за канадците в рамките на отиващото си лято. Милър приключва със средно по 5.1 точки и 5.2 борби за 25 мача в канадския елит.

Досега 29-годишният играч преминава още през местния Отава Блекджакс, гермаския Швелм и австрийския Гмунден. 203-сантиметровият баскетболист има периоди в колежанските Сенека Колидж и МакМастър Юнивърсити.