Баскетболният спартак привлече втори чужденец

Баскетболният Спартак Плевен продължава да е сред най-активните отбори в НБЛ през настоящата седмица. Спартаклии добавиха към лятната си селекция своето второ чуждестранно и общо четвърто ново попълнение. Под коша на „синьо-белите“ ще се бори Ноел Браун, обявиха тази вечер официално от клуба. Американецът ще носи екипа на Спартак от следващия сезон.

2024/2025 ще бъде първи професионален в кариерата на центъра. Браун прекарва последните две години в Сейнт Бонавентура Юнивърсити, като за този период бележи прогрес, особено през миналия сезон. 24-годишният баскетболист приключва със средно по 12.2 точки, 5.3 борби и 1.1 асистенции за 34 мача в колежанското първенство на САЩ.

Досега пътят на 210-сантиметровият гигант преминава и през Джордж Уошингтън Юнивърсити.