Росен Желязков подари български евромонети на европейските лидери
Слушай новината

Премиерът в оставка Росен Желязков подари днес на лидерите на европейските институции Урсула фон дер Лайен, Антонио Коща и Роберта Мецола и на лидерите на страните от ЕС комплекти с новите български евромонети. Премиерът в оставка е в Брюксел за среща на върха, на която трябва да бъде взето решение за предоставянето на репарационен заем за Украйна от замразените в Европа руски активи.

"България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса". Това заяви Желязков през Фон дер Лайен преди началото на срещата на върха.

Премиерът в оставка е изразил благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Според него подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.

Премиерът в оставка е запознал Фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, свързани с българската история, културна идентичност и мястото на страната ни в европейското семейство.

