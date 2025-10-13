Белгия си върна водачеството в група J на световните квалификации

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За това помогна и тимът на Казахстан, който измъкна точката при гостуването си на Република Северна Македония.

Национален отбор на Белгия по футбол
Снимка: БТА
Белгия си върна водачеството в група J на квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада. Селекцията на Руди Гарсия се наложи в мач с 6 гола при гостуването си на Уелс на "Кардиф Сити Стейдиъм" в Кардиф - 4:2.

"Драконите" узакониха ударното си начало с гол още в осмата минута. Сорба Томас центрира от ъглов удар вляво, а съотборникът на Илия Груев в Лийдс Джо Родон остана непокрит от отбраната на гостите и прати неспасяем за Тибо Куртоа удар с глава.

След малко повече от четвърт час игра обаче друг футболист на йоркширци - Итън Ампаду, блокира топката с ръка в наказателното си поле. След преразглеждане от видеоасистент арбитрите дузпата бе отсъдена, а с изпълнението се нагърби Кевин де Бройне, който не сбърка от 11 метра и изравни резултата.

А в 24-ата минута Белгия реализира пълния обрат. Леандро Тросар прати дълго подаване към Жереми Доку, което бързоногото крило на Манчестър Сити достигна. Той върна леко назад към Тома Мюние, а крайният защитник не остави никакви шансове на титулярния страж на Лийдс Карл Дарлоу с мощен шут.

Двубоят се изнерви и се накъса значително през втората част, но в 74-ата минута "червените дяволи" се възползваха от нова дузпа, с което сякаш сложиха точка на спора. Джордан Джеймс този път се провини, след като игра с ръка в наказателното си поле, а капитанът Де Бройне хладнокръвно реализира втория си гол от бялата точка.

Минута преди изтичането на редовното време появилите се на терена като резерви Нейтън Броудхед и Кийфър Мур комбинираха за почетно попадение, като асистент бе нападателят на Рексъм, а голмайстор - неговият съотборник на клубно и национално ниво.

Радостта на Уелс обаче изтрая само една минута, тъй като Леандро Тросар оформи крайното 4:2 след подаване на Тимъти Кастан.

В другия мач от групата Република Северна Македония измъкна само равенство срещу Казахстан на "Тоше Проески Арена" в Скопие - 1:1.

Динмухамед Караман даде шокиращо предимство на гостите в 54-ата минута, но капитанът на западната ни съседка предотврати издънката с гол 20 минути по-късно.

Така в група J на световните квалификации в зона Европа Белгия отново е еднолично на върха с 14 точки от 6 мача, следван от Република Северна Македония с 13 от 7, Уелс с 10 от 6, Казахстан със 7 от 7 и Лихтенщайн с 0 от 6.

В следващия прозорец за мачове на национални отбори през ноември месец Казахстан приема Белгия на 15-и, Уелс гостува на Лихтенщайн на същата дата, а "драконите" ще бъдат домакини и на Северна Македония на 18-и.

Национален отбор на Северна Македония по футбол, Световно първенство по футбол 2026 г., Световни квалификации по футбол в зона Европа, Национален отбор на Уелс по футбол, Национален отбор на Белгия по футбол за мъже, Национален отбор на Казахстан по футбол

