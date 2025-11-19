Берое отпадна от Чалъндж къп след загуба от Слован Братислава

Берое отпадна от турнира по волейбол при мъжете Чалъндж къп. Старозагорци загубиха с 0:3 (26:28, 21:25, 19:25) гейма като гости срещу Слован Братислава в мач-реванш от 1/32-финалите. Първата среща между двата отбора завърши с победа 3:2 в полза на старозагорци.

Българският отбор водеше с 13:9 и 19:16, но словаците изравниха до 20:20, след което получиха геймбол при 24:23. Берое успя да стигне до 26:26, но домакините спечелиха следващите две точки и направиха решителна крачка към класирането напред в третия по сила европейски клубен турнир.

Във втората и третата част Слован успяваше да контролира събитията на полето, докато Берое не успя да се противопостави успешно на домакините след изпуснатата инициатива в първия гейм.

Рас Деланси завърши с 10 точки за "зелените" от Стара Загора, а 9 добави Спас байрев.

Томаш Кришко реализира 16 точки за отбора от Братислава.