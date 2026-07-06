Безплатно приложение ще помага за намирането на свободни места за паркиране в Атина

Ново безплатно мобилно приложение ще подпомага намирането на свободни места за паркиране в гръцката столица Атина, съобщиха местните власти.

Приложението е предназначено за районите на града, в които не се прилага системата за контролирано паркиране. Шофьорите, които освобождават паркоместа, ще могат да подават информация за това в реално време, която да достига до други водачи в същия район, търсещи място за паркиране. Това ще намали времето на търсене, ще ограничи ненужното движение по улиците и ще се улесни ежедневното придвижване в града, се посочва в информацията.

Заместник-кметът на Атина по техническите услуги, общинската собственост и цифровото управление Панайотис Харлавтис посочи, че развитието на интелигентните градове зависи не само от технологиите, но и от участието на гражданите. Според него приложението превръща една обикновена ежедневна информация в полезен инструмент.

Според ръководителя на общинската компания, участвала в разработването на приложението, лесното му използване ще помогне за преодоляването на проблемите с паркирането, породени от интензивния трафик в гръцката столица.

Приложението може да бъде използвано както от местните жители, така и от гостите на града.