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Биляна Дудова с критики към БФ Борба: Аз съм единствената участничка на световното първенство. Къде е отборът?

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Спорт
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Световната шампионка изрази недоволство от организацията във федерацията и подкрепи личния си треньор Мирослав Гочев преди изборите на 17 октомври

Биляна Дудова с критики към БФ Борба: Аз съм единствената участничка на световното първенство. Къде е отборът?
Снимка: БТА
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Световната и четирикратна европейска шампионка по борба Биляна Дудова отправи критики към ръководството на Българската федерация по борба и изрази подкрепа за личния си треньор Мирослав Гочев, който оттегли кандидатурата си за президент на централата в полза на Тодор Ангелов.

Дудова изрази притесненията си от липсата на комуникация и организация в националния отбор, след като според предварителните заявки за световното първенство в Астана тя е единствената българска представителка при жените.

"Като цяло федерацията е откликвала на моите желания, но липсва комуникация и професионализъм. Искам в бъдеще да го има това нещо и да работим за успехите на страната ни. Аз също не знам кой ще бъде на стола ми на световното първенство“, заяви Дудова.

Шампионката припомни периода, в който Гочев е бил треньор на националния отбор, и подчерта разликата със сегашната ситуация.

"По-миналата година Мирослав Гочев бе назначен за треньор на националния отбор. В този момент събрахме отбор от над 30 момичета във всички възрасти. Имах много партньори, имаше отбор, имаше екип. Това нещо сега го няма. Аз съм единствената участничка на световното първенство. Къде е отборът?“, попита тя.

От своя страна Мирослав Гочев разкри, че към момента няма необходимата лицензна карта, за да бъде край тепиха по време на срещите на Дудова в Казахстан. Специалистът увери, че ще пътува с нея и ще помага с каквото може, но настоя федерацията да му осигури необходимата акредитация.

Гочев съобщи още, че е разговарял с представители на Международната федерация по борба (UWW) относно възможността България да заяви допълнителни състезатели за шампионата. По думите му международната централа може да допусне компромис при промяна в ръководството на българската федерация, но подобно решение не е официално потвърдено.

Подкрепа за Гочев изрази и олимпийската медалистка Евелина Николова, която заяви, че се надява българската борба отново да разполага с пълни национални отбори и специалистът да намери място в бъдещото управление.

Изборното събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври, а световното първенство в Астана започва седмица по-късно.

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#Мирослав Гочев #БФ Борба #Биляна Дудова

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