Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Ботев с втора победа

За последно Ботев Пловдив беше победил Берое на 16-и август.

септемрви ботев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ботев Пловдив записа втората си победа от началото на сезона в Първа лига по време на деветия кръг, но и с условието, че "канарите" имат среща пасив заради отложеното домакинство срещу Левски. В неделния следобед беше спечелена визитата на Септември с 3:1 след късни попадения.

Армстронг Окофлекс реализира първото си попадение за пловдивчаните след 9 минути игра, но Георги Върбанов изравни за 1:1 на почивката с гола си в 34'.

Само 5 минути след началото на втората част Тодор Неделев можеше да изведе своите напред, но пропусна от дузпа. За домакините удържането на ценната точка стана все по-трудно след червения картон на Себас Уейд в заключителния четвърт час.

В крайна сметка 5 минути след изгонването на англичанина Франклин Маскоти реализира за 2:1, а крайното 3:1 оформи Армстронг Окофлекс в добавеното време.

За последно Ботев Пловдив беше победил Берое на 16-и август, а сега му предстои домакинство на ЦСКА 1948 след 4 дни

#Първа лига 2025/2026

