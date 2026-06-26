Британският крал Чарлз III няма да живее в Бъкингамския дворец след приключването на 10-годишния ремонт

Британският крал Чарлз Трети няма да живее в Бъкингамския дворец, след като 10-годишният ремонт приключи догодина, съобщиха днес представители на кралския двор, цитирани от Ройтерс. Така ще бъде сложен край на близо два века, през които емблематичната лондонска сграда служеше като основна резиденция на британския монарх, допълва агенцията.

Същевременно представители на двореца разкриха, че кралят е платил 12,9 милиона британски лири данъци през финансовата 2024/25 година – за първи път тази сума се оповестява публично. Това го нарежда сред 100-те най-големи данъкоплатци във Великобритания.

Членовете на кралското семейство обещаха по-голяма прозрачност по отношение на финансите си на фона на засиления обществен контрол и критики след смъртта на кралица Елизабет Втора през 2022 година.

Решението на Чарлз да не се премести в Бъкингамския дворец и да остане в Кларънс Хаус – дългогодишната му лондонска резиденция, намираща се наблизо – идва преди приключването догодина на ремонта на стойност 369 милиона британски лири. Проектът включва подмяна на остарелите електрически инсталации, тръби и отоплителни системи.

Когато ремонтът започна през 2017 г., официалните очаквания бяха Бъкингамският дворец да остане основната лондонска резиденция на монарха, както е било още от възкачването на кралица Виктория на престола през 1837 година.

Ковчежникът на краля Джеймс Чалмърс, който носи официалната титла „Пазител на личната кралска хазна“, заяви, че дворецът ще остане основното място за провеждане на церемониални и официални събития, включително държавни посещения.

„Това е и ще остане централата на монархията, перлата в короната сред националните ни сгради, а кралският флаг ще се вее гордо на покрива винаги, когато Негово Величество е в Лондон“, посочи Чалмърс пред журналисти.

Нито Чарлз, нито покойната кралица Елизабет Втора са нощували в двореца от 2019 г. насам. Кралят обаче ще запази там лични покои, които ще може да използва при необходимост.

Около 700 000 души посещават сградата всяка година, а достъпът на обществеността до нея ще бъде разширен, каза още Чалмърс, без да даде подробности.