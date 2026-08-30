Броят на жертвите при наводненията между Непал и Тибет надхвърли 800

Броят на жертвите при наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет тази седмица надхвърли 800, предаде ДПА.

Непалските власти са потвърдили до момента смъртта на 788 души, а китайските - на 16. Предишните данни от непалска страна бяха за 750 загинали, а от китайска няма промяна.

В неизвестност остават общо над 3 хиляди души, сред които стотици чуждестранни граждани.

Издирването на оцелели продължава на фона на опасността от нови внезапни наводнения, като китайските власти са в повишена готовност заради образуването в Хималаите на ново езеро.