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Броят на жертвите при наводненията между Непал и Тибет надхвърли 800

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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броят жертвите наводненията непал тибет надхвърли 800
Снимка: АП/БТА
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Броят на жертвите при наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет тази седмица надхвърли 800, предаде ДПА.

Непалските власти са потвърдили до момента смъртта на 788 души, а китайските - на 16. Предишните данни от непалска страна бяха за 750 загинали, а от китайска няма промяна.

В неизвестност остават общо над 3 хиляди души, сред които стотици чуждестранни граждани.

Издирването на оцелели продължава на фона на опасността от нови внезапни наводнения, като китайските власти са в повишена готовност заради образуването в Хималаите на ново езеро.

#Тибет #жертви #Непал #наводнения

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