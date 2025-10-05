Бяла се пребори за историческа победа в Европа

Бяла постигна историческа победа в европейските клубни турнири. Българският шампион по хандбал се класира за третия кръг на Купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при дамите. Хандбалистките на Виктория Жосан надделяха над ЖРД Лития с 39:27 (17:10) в ‚Арена Бяла“. Така те наваксаха пасива си срещу словенките с 27:28 в първия мач отпреди седмица.

Българките от самото начало, след като поведоха с 4:0 след по-малко от четири минути игра, а до почивката увеличиха преднината си до 17:10.

Бяла до голяма степен предреши мача със серия от пет поредни гола, след която дръпна с 25:13 в 38-ата минута, като до края контролираше срещата.

Валерия Арушанян се отличи с 8 гола за успеха, а 5 добави преотстъпената от Етър украинка Александра Замишляк.

За словенките 9 пъти се разписа Зоя Вербовшек.