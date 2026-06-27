Частните обиколки на атинския Акропол вече струват 5000 евро

Частните обиколки в извън работно време на Акропола вече струват 5000 евро. Туристите с финансови възможности ги предпочитат.

Министерството на културата в Атина отново предлага частни обиколки на Акропола срещу 5000 евро за група до пет човека. Обиколките се правят в извън работно време, когато на Акропола няма посетители – сутрин от 6:00 часа и вечер след 20:00 часа.

Продължителността на обиколката е около два часа за 5000 евро. Високата цена не отказва посетителите да разгледат атинския Акропол без шум от други туристи.

От началото на туристическия сезон тази година са реализирани вече над 80 частни обиколки, като средствата от тях се внасят в Министерството на културата. Приходите се влагат в опазване, реставрация и популяризиране на гръцкото културно наследство.

Засиленият интерес на туристите съвпада с важен етап от реставрацията на Партенона. След 220 години беше възстановена западната фасада на храма.

Акрополът в Атина е един от най-посещаваните археологически паметници в света. Цената на билета е 35 евро. Необходима е обаче предварителна резервация.