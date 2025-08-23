БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:50 мин.

Челси записа изразителна победа при гостуването си на Уест Хям във втория кръг на Висшата лига

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Успехът е първи за "сините" в новата кампания в Англия. Домакините са с две загуби.

Челси надделя над Уест Хям с 5:1 като гост в среща от втория кръг в английската футболна Висша лига. За "сините" от Лондон успехът бе първи за сезона и те събраха 4 точки, изкачвайки се на върха във временното класиране за първи път от декември 2021 година. Уест Хям допусна две загуби от двата си изиграни мача до момента.

Футболистите на Челси преодоляха отсъствието на Коул Палмър, за да започнат сезона със стил. Палмър се контузи по време на загрявката, а в състава го замени 18-годишният бразилец Естевао Уилиан.

Голове на Жоао Педро в 15-ата минута, Педро Нето в 23-ата, Енцо Фернандес в 34-ата, Моисес Кайседо в 54-ата и на Тревор Чалоба четири минути по-късно донесоха категоричен обрат за гостите, след като тимът на Уест Хям поведе още в шестата минута чрез Лукас Пакета.

В 17-ата минута гол на Никлас Фюлкруг за домакините беше отменено заради засада.

Мениджърът на домакините Греъм Потър, чийто отбор загуби с 3:0 от Съндърланд миналия уикенд, сега има по-лош резултат начело на Уест Хям в 20-те си мача начело от Хулен Лопетеги - човекът, когото той замени през януари.

