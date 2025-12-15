БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отново е ограничен тежкотоварният трафик през пунктовете на "Кулата" и "Илинден"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Протест на гръцки фермери за пореден ден спря движението на камионите

заради протестите гръцките фермери опашката тирове кулата
Слушай новината

Ограничено е движението за моторни превозни средства над 12 тона по път I-1 (Е-79) София - Кулата при км 441, през граничен преход "Кулата - Промахон", поради протест на гръцки граждани. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ограничено е преминаването на тежкотоварни автомобили и по път II-19 Симитли - Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден - Ексохи", добавиха от Агенцията.

Стачката на гръцки фермери продължава вече 13 дни.

#протест на гръцки фермери #тежкотоварен трафик #граничен пункт

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
3
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
4
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
5
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих...
Алберт Попов завърши 19-и в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер
6
Алберт Попов завърши 19-и в слалома от Световната купа по ски...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Регионални

Столичната община планира изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места в следващите 18 месеца
Столичната община планира изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места в следващите 18 месеца
Следят качеството на водите край Ахтопол след изтеглянето на кораба "Кайрос" Следят качеството на водите край Ахтопол след изтеглянето на кораба "Кайрос"
Чете се за: 01:27 мин.
С надценка до 10%: Отвори "Магазин за хората" в Куклен С надценка до 10%: Отвори "Магазин за хората" в Куклен
Чете се за: 01:30 мин.
Финален етап на операция "Кайрос" Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово Класна стая за всички: Приобщаващото образование в училище „Васил Левски“ – Караджово
Чете се за: 06:45 мин.
"Ние, потребители": Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя "Ние, потребители": Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Ден на траур в Австралия - какво се знае за нападателите? Ден на траур в Австралия - какво се знае за нападателите?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Жандармерист от Монтана е "Полицай на годината" Жандармерист от Монтана е "Полицай на годината"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка на...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ