Отново е ограничен тежкотоварният трафик през пунктовете на "Кулата" и "Илинден"

Ограничено е движението за моторни превозни средства над 12 тона по път I-1 (Е-79) София - Кулата при км 441, през граничен преход "Кулата - Промахон", поради протест на гръцки граждани. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ограничено е преминаването на тежкотоварни автомобили и по път II-19 Симитли - Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден - Ексохи", добавиха от Агенцията.

Стачката на гръцки фермери продължава вече 13 дни.