Дидие Дешан: Целта беше да се класираме на световното първенство и я изпълнихме

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Селекционерът на Франциия отличи възпитаниците си след успеха над Украйна.

дидие дешан жюст фонтен остане легенда националния отбор франция
Снимка: БГНЕС
Селекционерът на националния отбор на Франция по футбол Дидие Дешан беше изключително щастлив от победата с 4:0 над Украйна.

С нея "петлите" се класираха за световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

„Време е да се позабавляваме. Целта ни беше да се класираме за световното първенство и го направихме. Първото полувреме не беше лесно. Но направихме каквото трябваше. Възползвахме се от първата си реална възможност. Не бива да омаловажаваме постигнатото. Гордеем се със себе си“, заяви Дешан, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.

Той похвали представянето на нападателя Килиан Мбапе, който вкара два гола за успеха.

„Килиан се справя добре. Той се върна на върха на силите си, както физически, така и психически. Откакто пое капитанската лента, Мбапе върши чудесна работа. Той е не само страхотен играч, но и чудесна личност, която обединява всички. Това е част от неговите лидерски качества. Той слушаше и се учеше. Франция винаги ще бъде по-силна с Мбапе в състава. Той улеснява работата ни. Днес направи всичко перфектно, както като играч, така и като капитан“, добави Дешан.

Старши треньорът на Франция Дидие Дешан беше доволен и от представянето на халфа Раян Шерки.

„Той се завърна след контузия. Искахме Шерки да може да играе свободно с Олисе. Той има техническите умения, може да прави отлични подавания и да стреля, дори и не винаги да намира целта. Способен е да обръща мачовете, както демонстрира по време на престоя си в Манчестър Сити", коментира наставникът.

Франция завърши на първо място в група D.

