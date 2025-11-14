Франция с победа над Украйна и място на Мондиал 2026

Националният отбор на Франция затвърди водещата си позиция в квалификациите, след като се наложи с 4:0 над Украйна и си осигури участие на световното първенство през 2026 г. Двубоят на „Парк де Пренс“ премина под знака на почит към жертвите на терористичните атаки в Париж от 2015 г.

Капитанът Килиан Мбапе откри резултата от дузпа десет минути след началото на второто полувреме, а в 76-ата минута Майкъл Олизе удвои. Малко по-късно Мбапе се разписа за втори път, а Юго Екитике оформи крайното 4:0 с първия си гол за националния отбор на Франция.

Преди първия съдийски сигнал 41-хилядната публика в „Парк де Пренс“ спази едноминутно мълчание в памет на 130-те жертви на атаките от 13 ноември 2015 г., включително тези в концертната зала „Батаклан“ и край „Стад дьо Франс“. Дидие Дешан, селекционер тогава и днес, продължава да води отбора и ще остане начело до края на следващото световно първенство.

С тази победа Франция води с шест точки пред Исландия и Украйна в група D, преди последния мач срещу Азербайджан в неделя. Междувременно Украйна и Исландия ще спорят директно за баражите през март, докато „петлите“ очакват жребия за финалите на Мондиал 2026, който ще се проведе във Вашингтон на 5 декември.