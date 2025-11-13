БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Англия продължава без грешка по пътя към Мондиал 2026

Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Головете на Букайо Сака и Еберечи Езе донесоха трите точки на „трите лъва“ в дъждовната вечер на „Уембли“, с което тимът запази перфектния си актив от победи в група K.

Англия - Сърбия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Националният отбор на Англия записа поредна победа в квалификациите за световното първенство, след като се наложи с 2:0 над Сърбия. Головете на Букайо Сака и Еберечи Езе донесоха трите точки на „трите лъва“ в дъждовната вечер на „Уембли“, с което тимът запази перфектния си актив от победи в група K.

Двубоят обаче не започна добре за възпитаниците на Томас Тухел, които влязоха мудно и разпилени в първите минути. Едва след импровизирана „мини“ реч от германския специалист – докато Джордън Пикфорд получаваше медицинска помощ около 23-ата минута – англичаните намериха ритъма си.

След пренареждането Хари Кейн започна да действа по-назад, в ролята на плеймейкър, а Деклан Райс се включваше по-често в нападение. Това отвори пространства по крилата и Сака се възползва по най-добрия начин, когато с прецизно воле изведе Англия напред.

Домакините можеха да удвоят чрез самия Кейн, който пропусна с глава, както и чрез Морган Роджърс, който не успя да насочи топката в очертанията на вратата след отлична контраатака, дирижирана от Маркус Рашфорд.

През втората част Сърбия се активизира и създаде няколко опасни ситуации. Душан Влахович бе най-близо до гола, след като първо стреля покрай гредата, а малко по-късно прати топката в горната мрежа на вратата. Опитите на балканците обаче не бяха достатъчни, а надеждите им за място в топ 2 на групата угаснаха, след като Албания също спечели в Андора.

Вратарят Джордън Пикфорд продължи рекордната си серия без допуснат гол с националния екип – вече 10 поредни мача. В нападение Тухел направи промени, пускайки Джуд Белингам и Фил Фоудън, които замениха Роджърс и Кейн.

Фоудън, преместен в ролята на „фалшива деветка“, и Белингам внесоха свежест и динамика. Именно те изиграха ключова роля за втория гол – Фоудън изработи чудесна асистенция към Езе, който с хладнокръвен удар оформи крайното 2:0.

С успеха Англия затвърди лидерската си позиция в групата и продължава уверено по пътя към Мондиал 2026, демонстрирайки дълбочина и класа дори в мачове, в които не играе на максимални обороти.

