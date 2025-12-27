Садио Мане донесе точка на Сенегал

Сенегал и Демократична република Конго завършиха 1:1 в мач от група D на Купата на африканските нации.

В Танжер Седрик Бакамбу даде преднина на конгоанците в 61-ата минута, но осем минути по-късно бившият нападател на Ливърпул Садио Мане възстанови равенството за Сенегал.

С този резултат двата отбора имат по 4 точки, докато Бенин – с Оливие Вердон в състава – е с 3 точки преди последните мачове от групата. В тях Бенин ще се изправи срещу Сенегал, а ДР Конго – срещу вече елиминирания Ботсвана.

По-късно днес са мачовете от група C: Уганда срещу Танзания и Нигерия срещу Тунис.