Първа победа за Бенин в Купата на африканските нации

Бенин записа историческа първа победа в Купата на африканските нации, след като надделя над Ботсвана с минималното 1:0 в двубой от група D. Единственото попадение в срещата падна в края на първото полувреме и беше дело на Йоан Роше, който се разписа след рикошет.

Голът се оказа достатъчен за „гепардите“, които удържаха крехкия си аванс до последния съдийски сигнал.

С този успех Бенин се изкачи на върха в групата, изравнявайки се по точки със Сенегал и Демократична република Конго, които по-късно днес излизат в директен сблъсък за първото място.

Победата има и сериозна историческа стойност за Бенин. Това е първият им триумф в мач от Купата на африканските нации изобщо – постигнат чак при 16-ото участие на отбора в турнира, след дебюта му през 2004 година.