Италия пречупи Молдова в края

Станко Димов
С успеха си Италия завършва квалификациите с високо вдигната глава, макар и без шанс да изпревари Норвегия.

дженаро гатузо вече треньор валенсия
Слушай новината

Националният отбор на Италия стигна до трудна победа с 2:0 над Молдова, като головете паднаха едва в последните минути на мача. Попаденията на Джанлука Манчини и младия Франческо Пио Еспозито с глава осигуриха трите точки на „адзурите“ и запазиха минимален натиск върху лидера Норвегия до самия край на квалификационната кампания.

Италианците знаеха, че първото място в групата е недостижимо заради перфектния баланс и впечатляващата голова разлика на норвежците. Селекционерът Дженаро Гатузо направи няколко промени в състава за гостуването в Кишинев, тъй като Мойз Кийн и Николо Камбиаги отпаднаха поради контузии, а Николо Барела бе наказан. Срещата бе белязана и от дебюта на новия екип на „Скуадра адзура“.

Италия доминираше от самото начало, но така и не успяваше да превърне превъзходството си в голове. Джакомо Распадори тества вратаря Андрей Кожухар с опасен удар от близка дистанция, а малко по-късно Брайън Кристанте опита ефектно насочване с пета след корнер, което също бе отразено.

Рикардо Орсолини и Джанлука Манчини имаха добри възможности, но не намериха очертанията на вратата, докато вратарят на Италия трябваше да внимава при силен шут на Виргилиу Постолачи от изгодна позиция.

През втората част Гатузо пусна в игра Матео Ретеги и Франческо Пио Еспозито, които веднага внесоха свежест в атаката. Кожухар се намеси решително при няколко поредни удара, но натискът на Италия ставаше все по-силен.

В 88-ата минута усилията на „адзурите“ най-сетне дадоха резултат. Федерико Димарко центрира прецизно отляво, а Джанлука Манчини с плонж и глава прати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

Малко по-късно Давиде Фратези пропусна от осем метра, но в добавеното време Италия все пак удвои аванса си. Матео Политано центрира отдясно, а Франческо Пио Еспозито надскочи защитата и с мощен удар с глава оформи крайното 2:0.

В последните секунди Ретеги можеше да направи резултата още по-убедителен, но неговият лоб бе избит с усилие от молдовския страж.

С успеха си Италия завършва квалификациите с високо вдигната глава, макар и без шанс да изпревари Норвегия. Победата донесе важни позитиви за селекционера Гатузо, който продължава процеса по обновяване и стабилизиране на отбора.

