Нигерия продължава към осминафиналите на Купата на африканските нации след успех над Тунис

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
“Суперорлите” постигнаха втора победа в турнира.

Нигерия Вилфред Ндиди
Снимка: БТА
Слушай новината

Нигерия победи Тунис с 3:2 в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С успеха нигерийците гарантираха класирането си за елиминациите.

През първото полувреме във Фес и двата точни изстрела бяха на сметката на “суперорлите”. Вторият дойде в предпоследната минута на редовното време и даде резултат. Виктор Осимен откри резултата с глава, след центриране на Адемола Лукман.

След почивката възпитаниците на Ерик Шеле удвоиха преднината си. Вилфред Ндиди засече с глава центриране от ъглов удар на Адемола Лукман.

Вицешампионите в надпреварата подпечатаха успеха си в трети гол в 67-ата минута. След като се отчете с две асистенции, Адемола Лукман записа името си сред голмайсторите с удар по земя.

Тунизийците сториха всичко по-силите си, за да се върнат в мача. В 74-ата минута Монтасар Талби засече с глава центриране от пряк свободен удар на Ханибал Мейбри, за да намали пасива на тима си.

Али Абди оформи крайния резултат в 87-ата минута с гол от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР, за игра с ръка на Брайт Осави-Самюъл.

Нигерия оглавява класирането в група “С” с пълен актив от 6 пункта. Тунис се намира на втората позиция в подреждането с 3 точки.

