Мароко и Мали поделиха точките след голове от дузпи

Милен Костов
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
По един гол от дузпа и по една точка за двата отбора.

Мароко Мали
Снимка: БТА
Срещата между Мароко и Мали от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации завърши при равенство 1:1. И двата гола дойдоха след дузпи.

Акцентът на първото полувреме на стадион "Принц Мулай Абдала" в Рабат бе в добавеното време. Домакините получиха дузпа след намесата на ВАР за игра с ръка на Натан Гасама. Браим Диас се разписа от бялата точка.

След почивката бе ред на гостите да получат 11-метров наказателен удар, който дойде след нарушение на Ласин Синайоко. Ласин Синайоко възобнови равенството от бялата точка.

До края на срещата мароканците можеха да върнат преднината си, но Жиги Диара спаси изстрел на Юсеф Ен Несири.

Мароко оглавява класирането в група "А" с актив от 4 точки, колкото има и вторият Мали.

