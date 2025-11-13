Норвегия победи Естония в мач с пет гола отбелязани в рамките на 15 минути

Норвегия победи Естония с 4:1 в мач от предпоследния 7-и кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. Всичките голове дойдоха в диапазон от 15 минути.

През първото полувреме на стадион "Улеваал" в Осло домакините бяха по-активни в преден план. В последната минута на редовното време топката кацна върху напречната греда след центриране на Оскар Боб.

Възпитаниците на Столе Солбакен откриха резултата в 50-ата минута. Александър Сьорлот засече с глава центриране във вратарското поле на Сандер Берге.

Само 141 секунди по-късно нападателят удвои головата си сметка. Футболистът на Атлетико Мадрид отново бе точен с глава след подаване в наказателното поле на Юлиан Риерсон.

Ерлинг Холанд взе пример от своя съотборник и също отбеляза два гола, макар това да се случи в рамките на 6 минути. Нападателят на Манчестър Сити направи преднината класическа, като засече с глава центриране на Юлиан Риерсон. В 62-ата минута последва и вторият му го, който дойде след удар от воле.

Попаденията идваха едно след друго, като гостите стигнаха до почетен гол. Роби Саарма проби в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл за 1:4.

Норвегия оглавява класирането с пълен актив от 21 точки. Естония остава на 4-ата позиция в подреждането с 4 пункта.

В останалите мачове, играни по същото време, Исландия спечели гостуването си на Азербайджан с 2:0 с голове на Алберт Гудмундсон и Сверир Инги Ингасон, а Унгария победи Армения като гост с минималното 1:0 с гол на Барнабаш Варга.