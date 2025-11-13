БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито...
Чете се за: 06:20 мин.
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево?...
Чете се за: 04:00 мин.
Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Чете се за: 04:50 мин.
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Норвегия победи Естония в мач с пет гола отбелязани в рамките на 15 минути

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Александър Сьорлот и Ерлинг Холанд се разписаха на два пъти за победителите.

Норвегия
Снимка: БТА
Норвегия победи Естония с 4:1 в мач от предпоследния 7-и кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г. Всичките голове дойдоха в диапазон от 15 минути.

През първото полувреме на стадион "Улеваал" в Осло домакините бяха по-активни в преден план. В последната минута на редовното време топката кацна върху напречната греда след центриране на Оскар Боб.

Възпитаниците на Столе Солбакен откриха резултата в 50-ата минута. Александър Сьорлот засече с глава центриране във вратарското поле на Сандер Берге.

Само 141 секунди по-късно нападателят удвои головата си сметка. Футболистът на Атлетико Мадрид отново бе точен с глава след подаване в наказателното поле на Юлиан Риерсон.

Ерлинг Холанд взе пример от своя съотборник и също отбеляза два гола, макар това да се случи в рамките на 6 минути. Нападателят на Манчестър Сити направи преднината класическа, като засече с глава центриране на Юлиан Риерсон. В 62-ата минута последва и вторият му го, който дойде след удар от воле.

Попаденията идваха едно след друго, като гостите стигнаха до почетен гол. Роби Саарма проби в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл за 1:4.

Норвегия оглавява класирането с пълен актив от 21 точки. Естония остава на 4-ата позиция в подреждането с 4 пункта.

В останалите мачове, играни по същото време, Исландия спечели гостуването си на Азербайджан с 2:0 с голове на Алберт Гудмундсон и Сверир Инги Ингасон, а Унгария победи Армения като гост с минималното 1:0 с гол на Барнабаш Варга.

#Национален отбор на Естония по футбол #Национален отбор на Норвегия по футбол

Чехия с трудна победа над Сан Марино
Чехия с трудна победа над Сан Марино
Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон
Чете се за: 01:40 мин.
Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Турция – България в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Левски и Витоша Бистрица откриват 1/8-финалите за Купата на България Левски и Витоша Бистрица откриват 1/8-финалите за Купата на България
Чете се за: 00:55 мин.
Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва
Чете се за: 00:52 мин.
Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива
Чете се за: 01:45 мин.

Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален - нито консервативен (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Коалиционен - нито ляв, нито десен, нито либерален -...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита" Богаташи са ходили на "лов за хора" в Сараево? Италия разследва "снайперистки сафарита"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО) "За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция 10 години по-късно: Тежкият спомен за най-кървавия атентат във Франция
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Украйна и корупцията - Зеленски наложи санкции на бизнесмен и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След разкритията по скандала "Епстийн" от Белия дом...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
