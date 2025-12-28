БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тотнъм спечели столичния сблъсък с Кристъл Палас с дебютен гол на Арчи Грей

Милен Костов
Полузащитникът отбеляза първия си гол във Висшата лига.

Тотнъм победи Кристъл Палас с минималното 1:0 в последния мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Победният гол бе дело на Арчи Грей, който отбеляза първия си гол в професионалния футбол в 112-ия мач в кариерата си.

През първото полувреме на стадион "Селхърст Парк" в Лондон "орлите" контролираха играта, но по-опасните ситуации бяха именно пред тяхната врата. В 17-ата минута попадение на Ришарлисон бе отменено след намесата на ВАР заради засада на Лукас Бергвал.

"Шпорите" откриха резултата в 42-ата минута с първия си точен удар. След разбъркване във вратарското поле при ъглов удар Ришарлисон отклони топката с глава към Арчи Грей. Полузащитникът се разписа с глава от непосредствена близост.

Четвърт час преди края на редовното време нов гол на Ришарлисон бе отменен заради засада, като този път именно бразилецът се намираше зад гърба на защитниците.

Резервата Уилсън Одобер можеше да подпечата успеха за гостите, но стреля в дясната греда. В предпоследната 97-а минута Родриго Бентанкур бе близо да сложи точка на спора, но Дийн Хендерсън изби удара му.

Тотнъм се изкачи до 11-ото място в класирането с актив от 25 пункта. Кристъл Палас остава на 9-ата позиция в подреждането с точка повече.

Ранният мач от деня между Съндърланд и Лийдс завърши при равенство 1:1.

