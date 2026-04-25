Поредната благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки от кампанията „Аз Вярвам и помагам“ се провежда днес във Варна. Тя подкрепя каузи в помощ на бебета, деца и възрастни в България. Акцията ще се проведе пред големия Катедралния храм „Свето Успение Богородично” във Варна. Кампанията се провежда за 14 пореден път и се превърна в символ на гражданска взаимопомощ и солидарност. Със събраните средства през годините бяха купени и дарени линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, медицинска апаратура, оборудване, ковьози.

Владислав Николов, създателят на кампанията „Аз вярвам и помагам“: „Припомням, че ние сме създали в 2015 година. За 11 години сме дарили над 30 чисто нови детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, ковьози, както казахте. От 9 до 14.00 часа са тук на площада и ще събираме капачки. До сега сме предали над 385 хиляди килограма, което около 190 хиляди лева сме дарили за милиони и половина лева, така че всеки, който поиска в „Аз вярвам и помагам.бг“ може да ни подкрепи. А на площада пред катедралата, ще го очакваме до 14.00 часа. Само капачки нищо друго няма да се събира. Няма да има стотинки евроцентове, няма да има никакви други неща, така че заповядайте.“

Той коментира и защо е важно да се носят капачките в чували, а не в туби.

Владислав Николов, създателят на кампанията „Аз вярвам и помагам“: „Това е много важно, защото тук има много деца доброволци, има различни хора, които, използвайки ножовете в бързината, може да стане някакво напрежение. И заради това молбата ми е да предават капачките си в торби или чували, но не и в туби, за да няма напрежение и да няма нарязани туби.“

Кампанията сега започва и ще продължи до 14.00 часа. Всички, които имат капачки вкъщи може да се включат, да дойдат, да ги донесат, защото така помагаме на тези, които имат най-голяма нужда от подкрепа.

