ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни

Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите два дни. Оценката за американската блокада на Ормузкия проток е противоречива. Медии съобщават, че най-малко четири кораба, два от които са били в ирански пристанища, са преминали протока. Според Вашингтон нито един плавателен съд не е нарушил забраната.

САЩ съобщават, че нито един кораб не е преминал през блокадата им през първите 24 часа, като добавят, че шест търговски кораба са „спазили указанията на американските сили“ и са се обърнали. Близо месец след като Близкия изток пламна - последните успешно преминали през Ормузкия проток танкери са напът да достигнат крайните си точки - пристанища в Съединените щати, Мароко и Дания. Рафинерии по света се надпреварват за намаляващите количества суров петрол, недостиг се очаква и на европейските пазари.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Няма да допуснем една държава да рекетира целия свят, а точно това се опитват да правят. Няма да стане.“

Успокоение донякъде внася твърдението на американския президент, че в следващите два дни може отново да има преговори с Иран. 40 дни боеве донесоха значителни постижения, коментира шефът на израелската разузнавателна служба Мосад.

Давид Барнеа, директор на Мосад: „Мосад отново действаше в сърцето на Техеран. Доставихме точна разузнавателна информация на военновъздушните сили и унищожихме ракети, които заплашваха Израел. Но нашата мисия все още не е изпълнена. Нашата отговорност ще бъде изпълнена само когато този радикален режим бъде сменен. Същият режим, който иска нашето унищожение, трябва да си отиде.“

Иранският президент Масуд Пезешкиян коментира, че изявленията на американската администрация за желанието ѝ да върне Иран в каменната ера демонстрират нежеланието на Съединените щати да приемат мощта и нивото на развитие на Ислямската република.

Масуд Пезешкиян, президент на Иран: „Не търсим сблъсък. Но в същото време разбираме, че ако бъдем нападнати, трябва да стоим твърдо и да не се прекланяме.“

Властите в Техеран продължават да твърдят, че са готови за преговори, но не и за извиване на ръце. А иранци излязоха на протест срещу американската блокада на Ормуз.

Захра, жителка на Техеран: „Тръмп казваше, че ще бомбардира електроцентралите и инфраструктурата ни, че ще превземе островите ни - всичко това бяха само празни думи. Не се страхуваме от заплахите му.“

В същото време във Вашингтон започнаха преговори между Израел и Ливан с посредничеството на американския държавен секретар Марко Рубио. Преговарят посланиците на двете страни в Съединените щати. Всички сме на мнение, че Ливан трябва да се освободи от Хизбула, коментира израелският представител.

